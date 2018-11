Mit Axt und Sardinen auf die Bühne

Das Dramatische Ensemble (DE) Nördlingen spielt im Stadtsaal Klösterle am Wochenende dreimal „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn aus dem Jahr 1982.

Acht Türen, gefühlte 20 Teller Sardinen, Kisten, Taschen, Whiskeyflaschen und eine Axt in der Hand des eifersüchtigen Liebhabers: Bei „Der nackte Wahnsinn“ jonglieren die Schauspieler in aberwitzigem Tempo mit Dialogen und Requisiten. In diesem Jahr haben Gerhard Munk und Rike Gassmann die Spielleitung übernommen. Munk sagt: „Das Stück von Michael Frayn habe ich seit nunmehr sechs Jahren in meinem Hinterkopf gespeichert und jetzt hat es endlich geklappt. Aus meiner Sicht passt es perfekt zum DE.“

Die Charaktere haben es in sich. Das DE spielt eine Schauspielertruppe, die eine Premiere stemmen muss: Im Provinztheater von Weston-super-Mare soll ein Lustspiel gegeben werden. Mit von der Partie: die abgehalfterte Diva Dotty Otley, der zerstreute Tölpel Garry Lejeune, der selbstverliebte Regisseur Frederick Dallas, die kurzsichtige Hauptdarstellerin Brooke Ashton, der unsichere Freddy Fellows, die resolute Belinda Blair und der tragisch-betrunkene Selsdon Mowbray. Tim Allgood und Poppy Taylor sorgen hinter der Bühne verzweifelt dafür, dass angesichts der chaotischen Schauspielertruppe nicht alles sofort zusammenbricht.

Es spielen: Uli Bühler, Michael Eßmann, Bettina Greno, Bernhard Hampp, Dana Holzner, Marcus Prügel, Catalina Schulz, Laura Schwetz und Kai Weeber.