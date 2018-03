Manfred Bolzinger bleibt Vorsitzender

Bei der jüngsten Hauptversammlung des Sportvereins Wört haben unter anderem Vorstandswahlen auf der Agenda gestanden. Sie brachten ein eindeutiges Ergebnis. Der Vereinsvorsitzende Manfred Bolzinger wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Eröffnet wurde die Sitzung im Vereinsheim mit zwei besonderen Ehrungen. Vorsitzender Bolzinger würdigte zum einen Helmut Kohnle, der dem SV seit nunmehr 60 Jahren treu verbunden ist sowie Werner Polygenis, der seit 40 Jahren Mitglied des SV Wörts ist und als aktiver Fußballer an der Meisterschaft 1984/85 beteiligt gewesen war. Des Weiteren überreichte Manfred Bolzinger im Namen des Württembergischen Fußballverbandes die WFV-Spielerehrennadel in Bronze für jeweils 20 Jahre aktives Fußballspielen (ab dem 12. Lebensjahr) an Frank Friedl, Tobias Hampel, Florian Lingel, Harald Schlump und Martin Süpple. Die WFV-Verbandsehrennadel in Bronze für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Wahlamt wurde verliehen an den Fußballabteilungsleiter Andreas Hankele und an Josef Ebert, der seit zehn Jahren im Ausschuss und seit 2011 im Abteilungsleitungsgremium mitwirkt.

Fußballer müssen auf Spielgemeinschaft länger warten

Im Anschluss stellte Alwina Gutsch den Kassenbericht vor, ihr wurde von Mechtilde Meinkuß-Neuner und Simone Uhl eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt.

Es folgten die Berichte aus den Abteilungen. Unter anderem informierte Klaus Faber über die Stockschützen- und Volleyballabteilung, Benjamin Raab gab einen Überblick über die beständig wachsende Schützenabteilung und deren sportliche Erfolge und Andreas Hankele informierte über den Bereich Fußball. Hankele wies in diesem Zuge darauf hin, dass die vom VfB Ellenberg initiierte Spielgemeinschaft der drei Vereine Ellenberg, Stödtlen und Wört nach intensiven Vorgesprächen nicht wie gewünscht schon ab der Saison 2018/2019, sondern frühestens ab der Saison 2019/2020 gegründet werden könne. Das Konzept müsse zuvor aber innerhalb des SV Wört, unter reichlicher Mitgliederbeteiligung, stimmig ausgearbeitet werden.

Finanzamt fordert Satzungsänderung

Vorsitzender Manfred Bolzinger ließ in seinem Geschäftsbericht die Höhepunkte des Jahres Revue passieren, erinnerte unter anderem an die Einweihung der Pumptrackstrecke auf dem Sportareal Ende Oktober und wies darauf hin, dass die Homepage des Vereins derzeit von Benjamin Raab und Philipp Lingel aktualisiert werde. Bürgermeister Thomas Saur lobte die Harmonie und Zusammenarbeit im Verein, bat um Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte, und leitete danach auch die Wahlen, in denen sowohl der Vorsitzende Manfred Bolzinger als auch die Hauptkassiererin Alwina Gutsch jeweils einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt wurden.

Zugestimmt wurde von der Versammlung außerdem noch einigen vom Finanzamt geforderten Satzungsänderungen.