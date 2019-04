Lixhof-Showteam reitet beim Katina-Show-Cup auf Platz zwei

Das Showteam des Schönbronner Islandpferdevereins Lixhof hat in diesem Jahr beim Katina-Show-Cup in Essen teilgenommen.

Der Wettbewerb wurde im Rahmen der Equitana, der weltweit größten Messe für Reitsport, ausgetragen. Die Lixhofer Reiter hatten sich auf die Teilnahme intensiv vorbereitet und es geschafft, alle Stufen des Bewerbungsverfahrens zu meistern, weshalb sie am Ende nach Essen eingeladen worden. Mit viel Teamgeist und positiven Erwartungen, dazu mit dreizehn Pferden, siebzehn Menschen, vier Hängern und fünf Autos ging es auf den Weg in den Ruhrpott. Nach einem kurzen Schaulaufen an Tag eins folgte für die Wörter Islandpferdereiter an Tag zwei der große Auftritt. Es sollte ein Erfolg werden. Sowohl das Publikum als auch die Jury, die lobende Worte fand und hohe Punkte vergab, reagierte begeistert. Belohnt wurde der ganze Aufwand am Ende mit dem zweiten Platz beim Katina-Show-Cup.