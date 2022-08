Der Wörter Frauenchor „Viertel vor acht“ gestaltet unter dem Motto „Was mich glücklich macht“ am Sonntag, 28. August, um 19 Uhr einen Liederabend in der St. Nikolauskirche in Wört. Dargeboten werden Lieder, Gedichte und Gedanken. Die Leitung hat Birgit Lingel. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Chor.