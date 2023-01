Langjährige Firmentreue

Vor Kurzem hat Geschäftsführer Paul Launer zwei langjährige Mitarbeiterinnen in der Wörter Firma Launer-Reisen geehrt. Für 30-jährige Firmentreue wurde Monika Jungwirth (Verwaltung), für 20 Jahre Erika Wild (Omnibusfahrerin) geehrt. Paul und Barbara Launer bedankten sich bei beiden Jubilaren für ihre treue zur Firma und überreichten beiden ein Präsent.

Monika Jungwirth startete 1992 als gelernte Kaufrau in der Verwaltung. Hier war sie damals noch für die Firmengründerin Elfriede Launer im Büro am Dorfmühlweiher beschäftigt. Die Jubilarin war seitdem für Büroverwaltungstätigkeiten verantwortlich. Derzeit ist sie für die Reservierung und Disposition der Hotels für die Aktiv-Reisen in Europa zuständig und zudem Expertin für Grafik und Design. Auch die Kundenberatung sowie Reiseanmeldung und Verwaltung der Website Jungwirth zählt zu ihren Aufgaben.

Erika Wild startete 2002 bei Launer-Reisen als Linienbusfahrerin. In den vergangenen 20 Jahren war sie unfallfrei auf den Linien der Firma Launer-Reisen zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau, Ellwangen und Unterschneidheim unterwegs. Bei den Schulkindern ist sie sehr beliebt und zählt laut Auskunft der jungen Fahrgäste zu den beliebtesten Linienfahrerinnen. Zusätzlich war sie im Tagesausflugsgeschäft von 2008 bis 2015 auf Touren nach Tschechien, in den Bayerischen Wald und im Allgäu unterwegs.

Launer-Reisen als mittelständisches Omnibusunternehmen mit 55 Mitarbeiter im Internationalen Aktivreiseverkehr mit Rad- und Wanderreisen in Europa und Weltweit zu einer Größe in diesem Markt, ebenso ist Launer-Reisen auch im Linien- und Schülerverkehr unterwegs.