Landwirt bricht durch Scheunenboden und stürzt vier Meter in die Tiefe

Ein 57-jähriger Landwirt hat am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf dem Dachboden einer Scheune auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen im Dinkelsbühler Ortsteil Unterwinstetten Aufräumarbeiten durchgeführt. Als er dabei über ein morsches Brett auf dem Holzboden lief, gab dieses nach und der Landwirt fiel etwa vier Meter in die Tiefe auf den Scheunengrund. Ein vor dem Anwesen arbeitender 17-jähriger Helfer bekam den Unfall mit und rannte in die Scheune. Daraufhin erkannte er den schwer verletzt am Boden liegenden Landwirt, der zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar war. Der 17-Jährige verständigte sofort die Tochter des Landwirts sowie die Rettungskräfte.

Der 57-jährige wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma sowie Verletzungen im Brust- und Beckenbereich mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Würzburg geflogen.