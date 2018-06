Konzert mit Luther-Lesung in Bösenlustnau

Bösenlustnau (ij) - Anlässlich des Reformationsjubiläums veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Wört am kommenden Samstag, 23. September, ein Konzert mit Lesung in der Martin-Luther-Kirche in Bösenlustnau. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Besuchern wird ein literarisch-musikalischer Abend geboten, der inspiriert ist durch das Leben des Ehepaars Luther, ihre Zeit und die Musik des 16. Jahrhunderts. Die Schauspielerin Christine Häussler aus Schwäbisch Hall wird in diesem Rahmen aus dem Buch „Wenn du geredet hättest, Desdemona“ von Christine Brückner lesen. Darin hat sich Brückner Luthers Gattin Katharina von Bora, die im Alter von 26 Jahren Martin Luther zugewandt und ihr eine wunderbare monologische Auseinandersetzung mit ihrem nicht ganz einfachen Ehemann in den Mund gelegt.

Umrahmt wird die Lesung mit Orgelwerken von Diego Sortiz und Johannes von Lublin, gespielt von dem Musiker Vincent Eissing-Boyny und Liedern und Volksweisen von Ludwig Senftl. Auch kommen zwei Arien von Johann Sebastian Bach aus „Ein feste Burg ist unser Gott“, zur Aufführung. Es singen die Sopranistin Paul Sophie Bohnet und der Bassbariton Philipp Kranjc. Der Eintritt ist frei. (ij)