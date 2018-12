Konzert für Solisten, Chor und Orchester

Dinkelsbühl (an) - Das traditionelle große Adventskonzert der Berufsfachschule für Musik (Bfs-Musik) findet am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Sankt-Paulskirche in Dinkelsbühl statt.

Im Mittelpunkt des Programms steht ein besonderer musikalischer Leckerbissen: Giacomo Puccinis „Messa di Gloria“. Diese Messe ist das einzige kirchenmusikalische Werk von Puccini, der sich, mit bis heute andauerndem Erfolg, fast ausschließlich der Opernkomposition widmete. Es musizieren der Chor und das Orchester der Bfs-Musik. Die Solisten sind Moritz Kallenberg (Tenor) und Bernhard Spengler (Bariton), die künstlerische Leitung hat Uwe Münch.