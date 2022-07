Konrad-Biesalski-Schule verwandelt sich in „Tonopolis“

Einmal im Jahr verwandelt sich die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört für eine Woche in eine Stadt. In diesem Jahr war es wieder soweit: die Schulstadt „Tonopolis" wurde vom zuvor gewählten Bürgermeister und mit einer eigenen Hymne eröffnet.

Die Projektwoche „Schule als Stadt“ findet jedes Jahr zum Ende des Schuljahres statt und soll unter anderem die Kernkompetenzen von Schülerinnen und Schülern außerhalb des normalen Unterrichts fördern und außerdem die Schulgemeinschaft festigen. In der Projektwoche sind die Schülerinnen und Schüler dafür verantwortlich, ihr eigenes Unternehmen erfolgreich zu führen, bei der Arbeit Geld zu verdienen und für eine funktionierende Gemeinschaft und somit das Bestehen der ganzen Stadt zu sorgen.

Jede Klasse bietet eine Woche lang ihre eigene Ware oder Dienstleistung an. Im ganzen Schulhaus verteilt finden sich von der Pizzeria über das Casino bis hin zum Jahrmarkt zahlreiche Unternehmungen. Bezahlt wird mit der stadteigenen Währung „Tonitaler“. Die Schülerinnen und Schüler erlebten während ihrer Projektwoche so auch verschiedene Berufsfelder und konnten unterschiedliche Freizeitangebote ausprobieren.