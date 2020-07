Konrad-Biesalski-Schule spendet 1111 Euro

Auch in diesem Jahr hat die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört den Erlös des traditionellen Benefizkonzerts „Guck a Gugg“ an den Verein Viva con Agua gespendet. Der gemeinnützige Verein setzt sich dafür ein, dass Menschen weltweit Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Das Guggenkonzert fand schon zum 15. Mal statt. Der Erlös ging nun zum neunten Mal nach Hamburg, Sankt Pauli, zugunsten von Viva con Agua. Den Spendenscheck über 1111 Euro nahm Fabian Kohler entgegen. Der Vertreter des gemeinnützigen Vereins ließ es sich nach gelockerten Corona-Verordnungen nicht nehmen, das Internat der KBS zu besuchen und dem Internatsmitarbeiter Timo Menge von den aktuellen Projekten der Organisation zu berichten. In diesem Jahr findet unter anderem eine Online-Spendenaktion statt, da das Sammeln von Pfandbechern auf unzähligen Festivals im Sommer leider entfallen muss.