Konrad-Biesalski-Schule nutzt Spende für Lego-Education-Sets

Das Lehrerzimmer an der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört ist kürzlich am Morgen von Schülerinnen und Schülern der Berufsschulstufe besetzt worden. Sie präsentierten den Gesellschaftern der B&P Beratende Ingenieure mbB Ronald Förstner, Christoph Lechler und Florian Zander, ihre Figuren aus Lego, die über verschiedene Sensoren steuerbar sind.

„Schülerinnen und Schüler für Technik begeistern zu können, ist uns als Ingenieure natürlich ein großes Anliegen. Wir freuen uns einen Teil dazu beitragen zu können, junge Menschen früh an technische Themenfelder heranzuführen und den Nachwuchs so zu fördern“, so Ronald Förstner. Das Ingenieurbüro, das im Bereich Wasserwirtschaft und kommunale Infrastruktur tätig ist, hatte 5000 Euro an den Förderverein der Konrad-Biesalski-Schule gespendet.

Das Geld investierte der Förderverein, der unter anderem auch die Anschaffung neuer Lehrmittel unterstützt, in sechs Lego-Education-Sets und sieben neue iPads für den Unterricht. Bereits seit Beginn des Schuljahres 2021/ 22 arbeiten einige Klassen unter Anleitung von Hannes Scholz, stellvertretender Schulleiter, mit dem Lernsystem. Mithilfe von Lego Education könne Wissen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik spielerisch vermittelt werden. Die Lerneinheiten werden mit Lego-Steinen kombiniert, und die Schülerinnen und Schüler experimentieren im Team, um Lösungen zu erarbeiten.

„Diese Form des Unterrichts trägt nicht nur zur Gesamtbildung unserer Schülerinnen und Schüler bei, sondern fördert auch die kognitive Aktivierung. Beim Forschen, Experimentieren und Programmieren setzen sie sich aktiv mit dem Lernstoff auseinander“, so Schulleiter Thomas Buchholz. Ein weiterer Vorteil sei die Teamarbeit. „Das Projekt kann nur funktionieren, wenn alle zusammenarbeiten und einander helfen. Jeder wird dann dort abgeholt, wo seine Stärken liegen. Wer zum Beispiel motorisch schwach ist, bedient das Tablet, während die anderen mit Steinen bauen“, sagt Jennifer Kinsky, die Leiterin der Berufsschulstufe an der Konrad-Biesalski-Schule.