Konrad-Biesalski-Schule ehrt Mitarbeiter

Zum Schuljahresende hat die der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) langjährige Beschäftigte geehrt und einige Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen endete das Schuljahr an der KBS in Wört nicht wie gewohnt mit einem großen Fest für alle . In diesem Jahr wurden sowohl die Schüler als auch die Beschäftigten nur gruppenweise und im kleinen Rahmen in die Sommerpause verabschiedet. Aber auch dieses Jahr gab es wieder zahlreiche Jubilare in den verschiedenen Einrichtungsteilen der Wörter Schule. Für sie wurde die ebenfalls in kleinen Gruppen oder an den Außenstellen vor Ort persönliche Ehrungen ausgesprochen. Unter anderem nahmen Peter Hirsch (20 Jahre), Bernadette Kohler (20 Jahre), Ella Stelzle-Urbat (20 Jahre), Anita Trumpp (20 Jahre), Sabine Grab (25 Jahre), Judith Weber (25 Jahre), Petra Helders (30 Jahre), Agathe Reinhardt (30 Jahre) und Monika Schömperle (30 Jahre) den besonderen Dank von der Schulleitung entgegen. „Jedes Unternehmen funktioniert nur, wenn jeder seine Vielfältigkeit und seine Talente einbringt und so zum Ganzen beiträgt“, bedankte sich Thomas Buchholz, Schulleiter der KBS, bei allen anwesenden Jubilaren. Er selbst beging übrigens in diesem Jahr sein 35. Dienstjahr. Nach vielen Dienstjahren als Lehrkräfte im Privatschuldienst wurden Ruth Sichart und Martina Mehrländer in den Ruhestand verabschiedet.