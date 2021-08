Konrad-Biesalski-Schule ehrt Jubilarinnen

Zum Schuljahresende hat die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) langjährige Beschäftigte geehrt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. verabschiedet.

Am letzten Schultag vor den Ferien dankten Schulleiter Thomas Buchholz und Stellvertreter Hannes Scholz den Jubilaren für ihr Engagement und ihren Einsatz. „Während der jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit hat jeder einzelne Mitarbeiter unsere Einrichtung mit zahlreichen eigenen Ideen und gelungenen Projekten nachhaltig geprägt“, sagte der Schulleiter.

Therapeutisches Reiten, unterstützte Kommunikation und inklusive Unterrichtsgestaltung seien Themen, die es ohne das langjährige Wirken der Einzelnen nicht selbstverständlich geben würde. Ilse Baumann-Mayer (25 Jahre), Monika Hild (25 Jahre), Judith Weber (25 Jahre), Kerstin Arnold (25 Jahre), Haike Nagengast (30 Jahre) und Sibylle Beyer-Frank (35 Jahre) nahmen den Dank der Schulleitung entgegen. Außerdem wurden Helga Springer, Barbara Fries und Inge Rögele nach langer Zugehörigkeit zum Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.

Neben den Ehrungen bekamen die zahlreichen Freiwilligen, die ihr soziales Jahr in den diversen Einrichtungsteilen absolviert hatten, ein kleines Geschenk überreicht. „Besonders in einem solch turbulenten Jahr waren wir für jede Stütze und Hilfe dankbar,“ so der Schulleiter.