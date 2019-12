Dank der Bixa Wuchter hat es in Wört wieder eine kleine Weihnachtswelt gegeben. Liebevoll um den Christbaum gruppiert, ließen die vielen Stände kulinarisch keine Wünsche offen. Wer wollte konnte sich am Stand der Concordia Wört mit Selbstgebasteltem eindecken. Der Erlös wird für ein Projekt in Nepal gespendet.

Stark nachgefragt waren auch die Eintrittskarten für die Wörter Theateraufführungen am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar.