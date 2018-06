Klassenfoto: Berufsschulstufe Konrad-Biesalski-Schule Wört

Die Berufsschulstufe B1 der Konrad-Biesalski-Schule in Wört präsentiert sich mit den verschiedenen Eindrücken zum Thema Olympische Spiel in Südkorea. Die Nationenvielfalt wird durch verschieden Flaggen dargestellt, die die jubelnde Masse bei der Pokalübergabe hochhalten. Der Siegerpokal wird von einem Sportler in die Luft gereckt, um seinen Sieg zu feiern. Wie immer bei großen und kleinen Events sind die Schüler bestens informiert durch die Zeitung. Sie erfahren welche Sportler zu den Siegern zählen und welche Nation Vorreiter im Medaillenspiegel ist. (zt)