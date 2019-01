Keine Schulden und viele Pläne

Beim Neujahrsempfang in Wört sind erfolgreiche Sportler geehrt worden Das Interesse ist groß gewesen, der Bürgersaal im Rathaus war sehr gut besetzt.

Musikalisch begrüßt wurden die Gäste von eimem jungen Bläserquintett unter der Leitung von Stefan Schröder. Bürgermeister Thomas Saur ließ danach das „Feuer-Jahr“ 2018 mit seinen weltweit unzähligen großen Bränden und den Hitzerekorden in Deutschland Revue passieren, erwähnte die gute Arbeitsmarktsituation, deren Kehrseite das Problem ist, dass viele Betriebe die notwendigen Fachkräfte nicht finden. Saur, der 2018 seine vierte Amtsperiode antrat, erwähnte auch den traurigen Abschied von Altbürgermeister Helmut Wurst, der 28 Jahre lang bis 1994 die Gemeinde Wört leitete und maßgeblichen Anteil an deren wirtschaftlichem Aufschwung hatte. Einen breiten Raum nahmen die Aktivitäten in der Gemeinde ein, angefangen vom Kanal- und Breitbandausbau samt Anschlüssen für Gas und Wasser über das Neubaugebiet Auchtfeld, in dem alle 48 Bauplätze vergeben sind, bis zu den beiden Neubaugebieten Mühlbuck III und IV, die bald erschlossen werden.

Im März 2019 soll die Kindertagesstätte Stromboli im Pfarrgarten eingeweiht werden. Dabei kooperieren kirchliche und bürgerliche Gemeinde. Auch die 1982 erbaute Grundschule soll wieder auf Vordermann gebracht werden. Der Ortskern soll auch nicht vernachlässigt werden, dessen Sanierung läuft über einen Zeitraum von acht Jahren.

Thomas Saur stellte auch die Steuerentwicklung der Gemeinde vor, die seit Mai 2004 schuldenfrei ist und bei den Steuereinnahmen netto pro Einwohner im Jahre 2017 unter den rund 1100 Gemeinden in Baden-Württemberg an siebter Stelle lag. Die Gemeinde sei auch stolz, am 20./21. Juni 2019 den Steg und Rundweg am Dorfmühlweiher einweihen zu können, wobei nach einigen Jahren der Unterbrechung wieder ein Ballonzauber geplant ist.

Saur dankte abschließend dem Gemeinderat und seinen drei Stellvertretern Josef Lindenmeier, Gabriele Schneider-Uhl und Klaus Stolz sowie den Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs für ihre Unterstützung.

Aufstieg der Fußballer als Highlight

Bei der Ehrung erfolgreicher Sportler nannte Saur den Aufstieg der Fußballmannschaft des SV Wört nach der Meisterschaft 2017/2018 in der Kreisliga A2 als ein Highlight im Jahre 2018. Trainer Manfred Raab betonte, dass das Team diesen Erfolg mit eigenen Spielern erreiche, die auf dem Boden geblieben seien.

Ein Riesentalent unter den Fußballern ist Yannik May, der im Vorjahr mit der Mannschaft U 14 des VfR Aalen die Meisterschaft gewann, die damit in die Bezirksstaffel aufstieg. Der Luftgewehrmannschaft des SV Wört gelang der zweiten Aufstieg in Folge, sie schießt nun in der Kreisliga. Chiara Baracco wurde in der Schülerklasse C weiblich beim Hallenbogenschießen in der Disziplin Bogen Recurve Kreismeisterin wie schon 2017.

Stammgäste bei der Wörter Sportlerehrung sind die Reiterinnen Svenja Braun und Alina Frank vom Islandpferdegestüt Lixhof in Schönbronn. Svenja Braun gewann die baden-württembergische Meisterschaft mit ihrem Pferd Hugo vom Schloss Neubronn und Alina Frank mit ihrem Islandpferd Hending vom Pfaffenbuck. Sie wurde auch deutsche Jugendmeisterin.

Thomas Saur betonte abschließend, dass die Kommune Wört ein kleiner Teil eines großen Ganzen sei. An einem kleinen Buffet war dann noch genügend Zeit und Gelegenheit, das Jahr 2018 nochmals Revue passieren zu lassen.