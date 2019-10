KBS-Schüler unterstützen Fridays for Future

Auch an der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) ist der Klimaschutz derzeit ein großes Thema. Auch hier haben Schüler für das Klima demonstriert.

Am 20. September sind deutschlandweit junge Menschen auf die Straße gegangen, um für den Schutz des Klima zu demonstrieren. Schüler der Konrad-Biesalski-Schule beteiligten sich an der Aktion. Um 10.30 Uhr füllte sich an diesem Tag die Aula der KBS mit Schülern aller Klassenstufen, die zahlreiche Protestschilder hochhielten. Anschließend wurde in der Aula eine Präsentation zum Thema „Klima“ und zur „Fridays for Future“-Bewegung gezeigt, die Schüler ausgearbeitet hatten.

Danach zogen die Protestler lautstark über das gesamte Gelände der KBS in Wört und schlossen sich der Forderung nach einer konsequenten Klimapolitik an. Auch der Schulleiter Thomas Buchholz und der Fachschuldirektor Hannes Scholz standen hinter der demonstrierenden Menge. „Es ist wichtig, dass wir in den Klassen darüber nachdenken, was jeder Einzelne tun kann,“ sagte der Schulleiter und gab den Klassen damit einen Arbeitsauftrag für die kommenden Schulwochen.