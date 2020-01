Bei der diesjährigen Sternsingeraktion 2020 „Frieden! Im Libanon und weltweit“ sind 17 Kinder und Jugendliche der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde an drei Tagen in Wört und den Teilorten von Haus zu Haus gezogen. Hochmotiviert starteten die Sternsinger und sammelten bei ihren Besuchen 5017 Euro für den guten Zweck. Der Betrag geht an das Kindermissionswerk in Aachen.