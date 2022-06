Leichte Verletzungen hat eine 29-Jährige am Mittwochnachmittag auf der L2385 bei einem Unfall erlitten. Die junge Frau kam mit ihrem Fahrzeug gegen 16.30 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte mit ihrem Opel gegen einen Baum. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.