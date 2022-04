Jugendlicher klopft an die Tür und schlägt zu

Ein Fall aus der Kategorie „Gibt's doch gar nicht“ hat sich am Mittwoch in Wört abgespielt. Hier hatte ein bislang unbekannter Jugendlicher gegen 13 Uhr an die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße „Schönborn“ geklopft. Als die 12-jährige Tochter der Hausbesitzer öffnete, fragte er diese nach deren Mutter und schlug anschließend grundlos dem Mädchen mit der Faust auf die Nase. Anschließend ging der Unbekannte, der anscheinend einen größeren schwarzen Hund mit grünem Halsband dabei hatte, in Richtung Gerhof beziehungsweise Unterdeufstetten davon.

Aussagen des Mädchens zufolge führte der Täter auch ein rotes Brecheisen mit sich. Der Unbekannte ist circa 16 Jahre alt und 1,70 Meter groß, schlank und hat blonde kurze Haare. Bekleidet war er am Tattag mit einem grauen Pullover und einer blauen Hose. Wer hat den Jugendlichen gesehen oder kennt eine Person, auf welche die Beschreibung zutrifft? Sachdienliche Hinweise erbittt der Polizeiposten Tannhausen unter Telefon 07964 / 330001.