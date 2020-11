Jetzt sagen auch die Wörter ab: Kein Gaudiwurm 2021

Sie haben von allen am längsten mit einer Absage ihres Umzugs gewartet. Aber jetzt haben sich auch die Wörter Rotachnarren dazu entschieden, ihren Gaudiwurm im kommenden Jahr ausfallen zu lassen.

Wie der Verein in einer kurzen Pressemitteilung erklärt, sei den Wörter Narren diese Entscheidung schwer gefallen, da man im kommenden Jahr eigentlich das 75. Jubiläum des Wörter Umzugs feiern wollte. Vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Risiken durch die Corona-Pandemie, hätten sich nun aber auch die Wörter Rotachnarren dazu entschlossen, den traditionellen Faschingsumzug am Faschingssonntag abzusagen. Die Gesundheit der Teilnehmer und der Besucher müsse an oberster Stelle stehen. Da dies trotz kreativer Alternativkonzepte bei einer solchen Großveranstaltung nicht „absolut gewährleistet“ werden kann, sei die Absage des Faschingsumzugs „die logische Konsequenz“, heißt es in der Mitteilung.

Das Wahrzeichen des Wörter Faschings, der Wörter Narrenbaum, soll im Rahmen der dann gültigen Regelungen und im bis dahin möglichen Umfang dennoch aufgestellt und nach Fasching zu einem gemeinnützigen Zweck versteigert werden, kündigen die Rotachnarren an.