Zum 26. Mal wird in Wört der Narrenbaum aufgestellt. Treffpunkt ist am Freitag, 27. Januar, 17.30 Uhr, „Im Gässle“ mit Freibier und Glühwein. Um 18 Uhr startet der Narrenbaumumzug bis zum Dorfplatz, bei dem alle Wörter Faschingsclubs dabei sind. Am Abend folgt die Warm-up-Party in der Turnhalle.