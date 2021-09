In Wört soll eine Kinderfeuerwehr kommen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wört haben sich nach zwei Jahren Zwangspause zur Hauptversammlung in der Gemeindehalle getroffen. Bei dem Treffen wurde darüber informiert, dass die Gründung einer Kinderwehr in Planung ist.

Nach zwei Jahren Corona-Pause sei die Hauptversammlung „ein Schritt zurück in die Normalität“, erklärte Kommandant Klemens May. Er rekapitulierte danach die beiden Jahren 2019 und 2020 aus Sicht seiner Wehr.Demnach wurde die Freiwillige Feuerwehr Wört in beiden Jahren zu jeweils zehn Einsätzen gerufen. 2019 wurde einmal in Ellenberg Überlandhilfe geleistet, 2020 zweimal in Stödtlen. Während 2019 noch 20 Übungen und eine Hauptübung mit 75 Prozent Teilnahmequote durchgeführt werden konnte, reduzierte sich die Zahl 2020 auf lediglich 5 Übungen sowie 9 Übungen in Gruppenstärke nach dem Look-Down. Die Hauptübung 2020 fiel aus. May betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Übungen, vor allem um mit Nachbarwehren zusammenarbeiten, zu können.

2019 leisteten die 34 aktiven Kameraden der Wehr 1259 Stunden (Dienste, Übungen und Lehrgänge), 2020 waren es bei 37 Aktiven 839 Stunden. Das Durchschnittsalter sank von 39,3 Jahre (2019) auf 38,6 Jahre (2020). Neben der neuen Tagesdienstbekleidung wurde die Ausrüstung modernisiert.

Aufgrund der erfolgreichen Arbeit der Jugendfeuerwehr wolle man auch in Wört auch eine Kinderfeuerwehr gründen, kündigte May an. Zudem werde es ab 2022 auch zwei Feuerwehrfrauen geben, verriet der Kommandant.

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung 2018 durch Schriftführer Steffen Rister folgte noch der Bericht von Kassierer Klaus Hüttner. Einem Minus von 1266 Euro in 2019 folgte 2020 ein Plus 670 Euro. Am 31. Dezember betrug der Kassenstand 11 733 Euro.

Stellvertretend für die vier Jugendleiter der Wörter Feuerwehr verlas Manuel Wolf deren Bericht. Aktuell umfasst die Jugendfeuerwehr drei Mädchen und vier Jungs. Das sind zwei Mitglieder weniger als 2019. Trotzdem ist sei man damit – in Zeiten der Pandemie – zufrieden, sagte Wolf. Nach dem Höhepunkt, die 36 Stunden-Übung 2019, habe es 2020 nur noch Online-Übungen für die Jugend gegeben, die aber gut angenommen wurden.

Für die elf Mann der Altersfeuerwehr, die insgesamt 571 Dienstjahre auf sich vereinigt, sprach Manfred Koch. Aufgrund Corona habe man sich seit 2019 nicht mehr getroffen. Dank des guten Verhältnisses fühlten sie sich immer noch als Teil der aktiven Wehr.

Die Entlastungen nahm Bürgermeister Thomas Saur vor. Sie wurden per Akklamation und en bloc durchgeführt. Die Amtsinhaber wurden von den Kameraden einstimmig entlastet. Saur dankte den Feuerwehrmännern für ihre geleistete ehrenamtliche Arbeit und ihren Dienst für die Geselllschaft. Trotz aller Widerstände und Kontaktverbote hätten die Wörter Wehr ihre Einsätze „hervorragend gemeistert“, lobte Saur. Jetzt gelte es den Blick nach vorne zu richten und auf ein besseres Jahr 2022 zu hoffen. Saur sprach im Rahmen der Versammlung auch das Problem der Wasserentnahme aus den Leitungen der Rieswasserversorgung an. Diese seien nicht nur wegen ihres Alters nicht für den von der Wehr benötigten Wasserdruck ausgelegt.

In der Sitzung hat Kreisbrandmeister Wolfgang Hörmann noch darüber informiert, dass 2022 „endlich“ der Digitalfunk starten. Außerdem soll im kommenden Jahr auch wieder ein Kreisfeuerwehrtag stattfinden.

Ehrungen:

In der für die Jahre 2019 und 2020 zusammengefassten Hauptversammlung wurden folgende Kameraden zum Teil rückwirkend für das Jahr 2019 geehrt, befördert oder neu in den aktiven Dienst aufgenommen.

Beförderungen: Zum Feuerwehrmann: Damien Grill, Marco Hüttner, Erik Salzer, Jonas Tontsch, Markus Casanova-Fuga, Adrian Kulik, Patryk Kulik und Tobias Tontsch.

Zum Oberfeuerwehrmann: Maximilian Fuchs und Steffen Weidenbacher. Zum Hauptfeuerwehrmann: Andre Grimm und Manuel Wolf. Zum Brandmeister: Peter Feeß.

Lehrgänge: Grundausbildung: Damien Grill, Marco Hüttner, Erik Salzer, Jonas Tontsch, Markus Casanova-Fuga, Adrian Kulik, Patryk Kulik und Tobias Tontsch. Sprechfunk: Damien Grill, Marco Hüttner, Jonas Tontsch, Rainer Schwarz

Atemschutz: Marco Hüttner, Steffen Rister und Rainer Schwarz.

Ulrich Grimm beendete jetzt seinen aktiven Dienst nach fast 38 ahren wegen gesundheitlicher Probleme.

Durch das Erreichen des 65. Lebensjahres und nach 45 Jahren Mitgliedschaft in der Wehr beendete auch Richard Hoch seinen Dienst. Beiden Männern wurde ein Geschenkkorb und eine Urkunde überreicht.