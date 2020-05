In Wört wurden zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein Zeuge hat am Samstagabend gegen 21.45 Uhr beobachtet, wie zwei Männer einen Bauwagen aufbrachen, der an der Konradsbronner Straße in Wört abgestellt war. Beamte des Polizeireviers Ellwangen fuhren unverzüglich mit mehreren Fahrzeugen die Örtlichkeit an.

Die Polizisten trafen einen mutmaßlichen Täter im Wald an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Personalien des 24-Jährigen und seines 21 Jahre alten Mittäters konnten ermittelt werden, so dass die beiden Männer mit entsprechenden Anzeigen rechnen müssen.