In Wört schunkelt man sich warm

Wört - Es ist und bleibt der Höhepunkt im Wörter Faschingskalender: der Umzug am Sonntag, besser bekannt als Gaudiwurm. Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört.

Wer am Sonntag noch nicht so genau wusste, was ihn beim Gaudi-Wurm zu erwarten hat, erfuhr es zum Auftakt von Narrenpolizei aus Ellwangen: „Achtung, Achtung, ein wichtiger Hinweis, es folgt ein Faschingsumzug“, verlautbarten die närrischen Ordnungshüter.

Und was für einer. Die Akteure beim Wörter Faschingsumzug boten unheimlich viel. Großartige, zum Teil kirchturmhohe Wagen und vor allem viele traditionelle Fußgruppen, die sich für die Menschen am Straßenrand mächtig ins Zeug legten. So war wirklich nichts und niemand vor dem Schabernack der Hexen und Naturgeister sicher. Da wurden Haarer wild gerubbelt, Köpfe mit Konffetti gewaschen und Gesichter auf äußerst kreative bemalt. Diejenigen, die es erwischte, sahen danach doch einigermaßen lädiert aus... der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Die war in Wört wie gewohnt glänzend.

Zum Glück gab es hatten die Gastgeber, die Wörter Rotachnarren, auch in diesem Jahr wieder an ein beheiztes Partyzelt gedacht. Bei den eisigen Temperaturen eine wahre Wohltat. Wobei: Echten Wörter Narren können Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ohnehin nichts anhaben. Dann wird eben einfach etwas mehr getanzt und geschunkelt.

Mehr Bilder und ein Video gibt es online unter schwaebische.de/fasching-wört2018

Brombachseer Seenteufel unterwegs. (Foto: Martin Bauch) Bürgermeister Saur on Tour. (Foto: Martin Bauch) Ein Kopf größer. (Foto: Martin Bauch) Die Knackis von Lippach. (Foto: Martin Bauch) Auch ein schöner Rücken kann entzücken: Die Schollaklopfer aus Tannhausen. (Foto: Martin Bauch) Traditionelle Fußgruppen prägen den Umzug in Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Mit Hexe auf Tuchfühlung. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Pfahlheims Ortsvorsteher Wolfgang Seckler mit der Halheimer Bauernkapelle. (Foto: Martin Bauch) Der Wörter Kirchturm gewinnt nur knapp. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Ganz schwer zu beantworten: Wer ist die Schönste im ganzen Land? (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Trotz großer (Umzug-)Konkurrenz in Neuler und eisiger Temperaturen lockte das Spektakel auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Besucher nach Wört. (Foto: Martin Bauch) Für die kleinen Narren gab es in Wört reichlich Süßes. (Foto: Martin Bauch) Das passende Kostüm zur Jahreszeit: gut gelaunte Schneeflöckchen. (Foto: Martin Bauch) 1 von 1

Wer am Sonntag noch nicht so genau wusste, was ihn beim Gaudi-Wurm in Wört zu erwarten hat, erfuhr es zum Auftakt von Narrenpolizei aus Ellwangen: „Achtung, Achtung, ein wichtiger Hinweis, es folgt ein Faschingsumzug“, verlautbarten die närrischen Ordnungshüter. Und was für einer.