Hilfe für Ukrainer mit Behinderung - Reha-Südwest kooperiert mit „Dzherelo“

Als noch niemand sonst in der Ukraine Menschen mit Behinderung und ihren Familien Aufmerksamkeit schenkte oder das Land in einen Krieg verwickelt wurde, nahmen sich engagierte Menschen vor Ort dem Thema „Behindertenhilfe“ an. Mit „Nadiya“ startete im Jahr 1990 ein Projekt mit Pilotfunktion, das durch Zenya Kushpeta, eine Kanadierin mit ukrainischen Wurzeln, weiter voranschritt. Sie kam im Zuge ihrer Freiwilligenarbeit in die Ukraine, um Menschen mit geistiger Behinderung zu helfen. Zusammen mit Mykola Svarnyk und Myroslav Nikolayev wurde Kushpeta im Jahr 1992 Mitbegründerin des Trainings- und Rehabilitationszentrums Dzherelo (zu deutsch: Quelle) in Lemberg. Im Jahr 1999 wurde das einstige Projekt als gemeinnützige Einrichtung Bildungs- und Rehabilitationszentrum Dzherelo staatlich registriert und war als erstes Behindertenzentrum in der Ukraine überhaupt federführend für viele Entwicklungen in der Behindertenhilfe des Landes. Es begann ein Umdenken.