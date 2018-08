Hestadagar auf dem Lixhof.

Hestadagar kommt aus dem Isländischen und steht übersetzt für „Veranstaltungen mit Wettbewerben für Freizeitreiter“. Was sich konkret hinter einem solchen Hestadagar verbirgt, konnte man vor wenigen Tagen auf dem Islandpferdegestüt Lixhof in Schönbronn erleben.

„Beim Hestadagar müssen Freizeitreiter ein spezielles Aufgabenprogramm bewältigen, bei dem Spaß, Lernwille und vor allem die Interaktion zwischen Islandpferd und Reiter im Vordergrund stehen“, klärt die Besitzerin des Lixhofes, Anette Braun, auf. Bei dieser Art des Wettbewerbs komme der besondere Charakter der Tiere und der besondere Reiz des Islandpferdesports am besten zur Geltung, so Braun. Und sie hat damit Recht.

„Bierglastölt“ und „Fahnenrennen“

Tatsächlich macht der Hestadagar Spaß. Den Reitern, aber auch dem zahlreich erschienenen Publikum, das an dem Tag spektakuläre Wettbewerbe wie den „Bierglastölt“ oder auch das rasante „Fahnenrennen“ zu sehen bekommt. Dazu gesellen sich der Mannschaftsviergang, die Hestadagar-Stiltöltprüfung oder auch die „Tölts in Harmonie“.

„Islandpferde eigenen sich wegen ihres Charakters und ihres vierten Gang, dem Tölt, besonders gut zum Freizeitreiten. Man hat als Reiter beim Tölt fast das Gefühl über dem Boden zu schweben, so sanft und rund ist diese Gangart“, schwärmt Anette Braun. Die passende Übung hierfür war beim Hestadagar der „Bierglastölt“, bei dem die Reiter mit einem vollen Bierkrug eine festgelegte Runde absolvieren mussten. Wie sanft der Tölt ist, belegt die Tatsache, dass die beiden Erstplatzierten, wie es sich für einen echten Schwaben gehört, keinen einzigen Tropfen Bier verschütteten. Aber auch bei den weiteren Teilnehmern hielt sich der Verlust des Gerstensaftes in Grenzen.

Die spektakulärste Disziplin war an dem Tag aber unbestritten das „Fahnenrennen“. Dabei mussten die Reiter in bester Wildwestmanier Fahne, die in Tonnen platziert waren, aufnehmen, um sie dann in der nächsten Tonne passgenau wieder zu versenken. Präzision, Geschicklichkeit, Geschwindigkeit sowie ein enormes Vertrauen zwischen Ross und Reiter waren hier gefragt. Eine, die sich hier besonders hervortat war, war Lisa Wagner, die sich auf Wallach „Villi“ in dieser Disziplin den zweiten Platz sicherte. „Als Krankenschwester kann ich nicht so regelmäßig trainieren, daher freue ich mich immer auf solche Wettbewerbe für Freizeitreiter. Hier kann ich mich mit gleichen messen. Und Spaß macht es außerdem.“