Großes Jubiläumswochende des Festspiels

Bald ist es soweit. Nachdem im Juli nach zweijähriger Zwangspause die Kinderzechwoche, pünktlich zum 125-jährigen Festspieljubiläum wieder stattfinden konnte, steht als nächster Höhepunkt des Jubiläumsjahres das Jubiläumswochende vom 2. bis 4. September vor der Tür.

Bei insgesamt drei Aufführungen und einer Generalprobe können Besucherinnen und Besucher das Festspiel in ganz besonderem Ambiente bewundern. Für die dramaturgische Umrahmung sorgt ein 47 Musiker und Musikerinnen umfassendes Orchester, dass neben der Ouvertüre auch das gesamte Melodram und das traditionelle „Nun danket alle Gott“ am Ende der Stadtübergabe spielen wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eben diese wird nicht wie sonst auf dem Altrathausplatz aufgeführt sondern ebenfalls in einer speziellen Form zu sehen sein. Für die Aufführung am Freitagsabend, 2. September, um 19.30 Uhr hat Ministerpräsident Markus Söder sein Kommen zugesagt und die Schirmherrschaft übernommen. „Eine besondere Ehre, die dem Jubiläumswochenende eine besondere Bedeutung verleiht“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Für alle Aufführungen sind noch Karten erhältlich. Im Preis von 30 Euro für den 2. September ist ein Stehempfang im Anschluss eingeschlossen. Wer die Vorbereitungen beobachten möchte, kann am selben Tag um 15 Uhr zur öffentlichen Generalprobe kommen, Eintrittsvoraussetzung ist das Mitführen eines 2022er Festabzeichens.

Die Aufführungen am 3. September finden um 13 und 15.30 Uhr statt. Karten im Vorverkauf kosten 15 an der Euro, Tageskasse 25 Euro. Außerdem bietet das Wochenende noch zwei weitere Veranstaltungen. Am selben Tag findet im Spitalhof ab 18 Uhr ein großes Fest zu Ehren der Kinderzeche statt, das musikalisch von der Stadtkapelle umrahmt wird und zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Der Eintritt ist frei.

Den Abschluss bildet dann am Sonntag, 4. September, ein moderiertes Konzert der zentralen Stücke der Kinderzeche wie u.a dem „Schallet“, die Besucher dürfen sich auch auf das kleine Festspielorchester, die Knabenkapelle und das schwedische Trommler-und Pfeifer-Corps freuen. Beginn ist um 17 Uhr in der St. Pauls Kirche. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Insebsondere für die Aufführung am Samstag um 13 Uhr sind noch einige Karten erhältlich, teilt die Stadt mit.