Griff ins Handschuhfach führt zu Unfall

Beim Einfahren auf die Rotwiesenstraße ist eine 68-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Auto nach links gekommen, als sie kurz in ihr Handschuhfach griff. Das Auto prallte auf zwei Randsteineinfassungen, wodurch der Wagen ausgehebelt wurde und nach etwa zehn Metern auf dem Dach zum Liegen kam.

Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2500 Euro, an der Steineinfassung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.