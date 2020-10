Geschenkkarte aus einem Brief gestohlen

Wegen Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses ermitteln derzeit Beamte der Dinkelsbühler Polizei. Am Dienstag wollte eine 34-Jährige gegen 13 Uhr die Post aus ihrem Briefkasten holen. Die Frau bewohnt ein Einfamilienhaus in einem Dinkelsbühler Ortsteil. Vor ihrer Haustür fand die Frau einen Brief liegen. Bei näherer Betrachtung stellte sie fest, dass Unbekannte den Brief bereits geöffnet und daraus eine Geschenkkarte mit einem dreistelligen Wert entwendet hatten. Wie der bislang unbekannte Täter wissen konnte, dass sich in dem Kuvert eine wertvolle Geschenkkarte befand, wird derzeit von den Ermittlern geprüft.