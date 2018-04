Gas und Glasfaser für 16 Häuser

Die ODR will die Straße Am Vogelfeld mit Gas erschließen. In diesem Zuge wird die Gemeinde Wört Leerrohre für einen Anschluss ans Glasfasernetz mit verlegen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch nach kurzer Diskussion einstimmig beschlossen.

Die Kosten für diese Mitverlegung, von der 16 Häuser profitieren werden, belaufen sich auf 24 300 Euro. Wie Saur in der Sitzung erklärte, sei diese Summe ein nicht verhandelbarer Festpreis der EnBW ODR. Trotzdem empfahl er seinen Räten dieses Angebot anzunehmen. Würde sich die Gemeinde nicht an die Maßnahme der ODR anhängen, würde eine solche Leerrohrverlegung um ein Vielfaches teurer. Zuschüsse für die Mitverlegung gebe es im Übrigen keine, man könne die Kosten auch nicht auf die Hausbesitzer umlegen, stellte Saur klar.

Wann der Glasfaseranschluss kommt, steht noch nicht fest

Weiter wies Saur darauf hin, dass zunächst nur die Leerrohre kommen. Wann hier das Glasfaserkabel eingezogen wird, stehe noch nicht fest.

Saur empfahl in der Sitzung allen Hauseigentümern, auf das Angebot der ODR einzugehen und sich zumindest schon einmal die Leitungen auf das eigene Grundstücke legen zu lassen, auch wenn nicht sofort ein Anschluss erfolgen soll.