Frontalzusammenstoß: Sechs Menschen werden schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch auf der Nordumfahrung von Dinkelsbühl ereignet. Die Freiwillige Feuerwehr musste den Unfallort längere Zeit sperren.

Kurz nach 18 Uhr kam es Mittwochabend auf der Staatsstraße 2218 zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 23-Jähriger Arbeiter fuhr von der B25 kommend in Richtung Crailsheim. Etwa 500 Meter vor dem Ortsschild Seidelsdorf (etwa in Höhe der Abzweigung zur Kreisstraße AN 47) setzte der junge Mann zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an. In diesem Moment jedoch kam ein mit sechs Personen besetzter Kleintransporter aus Richtung Seidelsdorf entgegen, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge kam.

Insgesamt wurden bei dem Aufprall sechs Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt. Aufgrund der Vielzahl der Verletzten mussten diese mit mehreren Krankenwagen in die Krankenhäuser nach Ansbach, Rothenburg, Ellwangen, Crailsheim, Aalen und Dinkelsbühl gebracht werden. Auch der Rettungshubschrauber war in den Einsatz eingebunden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 35 000 Euro.

Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher, der selbst ebenfalls verletzt wurde, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Vorsorglich wurde bei dem Mann Blut abgenommen und sein Fahrzeug sichergestellt. Da sein Auto noch mit ausländischen Kennzeichen versehen war, der Mann jedoch bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebt und arbeitet, wurde zudem noch ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den 23-Jährigen eingeleitet.