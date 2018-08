Freiwilliges soziales Jahr geht zu Ende

Für rund 50 junge Menschen geht das freiwillige Soziale Jahr an der Konrad-Biesalski-Schule in Wört und ihren Außenstellen in der Region langsam zu Ende.

Ein Jahr lang haben sie Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung im Kindergarten, in der Schule und im Internat begleitet und unterstützt. Eine Erfahrung, die sie persönlich weiterentwickelt hat und die einige im Berufswunsch bekräftigt hat, Sonderpädagogik zu studieren oder eine Ausbildung im Erziehungswesen zu beginnen. Als Zeichen der Anerkennung gab es nicht nur tosenden Beifall aller Kollegen und Kolleginnen, sondern auch Geschenke und lobende Worte der Geschäftsführung. Foto: privat