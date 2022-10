Frauenchor Wört weiß: „Singen macht glücklich“

Bei der Mitgliederversammlung von „Viertel vor acht“, dem Frauenchor Wört im Gasthof „Goldene Rose“, hat die Vorsitzende Andrea May auf ein gutes, durch Corona geprägtes Vereinsjahr 2021/22 zurückgeblickt.

Ein musikalischer Höhepunkt war im August der Liederabend in der Sankt-Nikolauskirche in Wört unter dem Motto: „Was mich glücklich macht“. Schriftführerin Maria Ilg ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Monika Jungwirth präsentierte einen tadellosen Kassenbericht, der von Monika Weidenbacher und Monika Vogt für einwandfrei befunden wurde. Bei den Wahlen wurden Andrea May als Vorsitzende und Maria Ilg als Schriftführerin einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für die zweite Kassenprüferin Monika Vogt folgt Maria Lausenmeyer.

Sabrina Häbich erwähnte, der Frauenchor sei ein kleiner, aber feiner Verein, bei dem es kein gewöhnliches Standartkonzert gebe, sondern es würden immer kreative Ideen entwickelt und mit Witz, Esprit und sehr viel Liebe zum Detail ausgestaltet. Außerdem bereichere der Frauenchor das kulturelle Leben und unterstütze tatkräftig die Gemeinde bei Veranstaltungen und Festen.

„Singen macht bekanntlich glücklich, gemeinsam singen macht noch glücklicher. Allerdings kommt dieses Glück nicht von allein, sondern durch regelmäßige Proben“, begann Chorleiterin Birgit Lingel ihren Bericht. Dann zählte sie einiges auf, was eine Chorleiterin so glücklich macht, und endete mit dem Satz: „Und wenn ihr von diesem Glück etwas abbekommen wollt, dann kommt einfach jeden Dienstag zur Chorprobe um viertel vor acht, und stimmte das Lied: „Singen macht Spaß“ an. Nach „Bunt sind schon die Wälder“ nahm Monika Jungwirth die Ehrung von Andrea May für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Frauenchor vor.

Andrea May ehrte Monika Weidenbacher für 30 Jahre und Maria Ilg für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft und Ralf Fuchs für 20 Jahre passive Mitgliedschaft. Entschuldigt hatten sich: Lydia Ege, Martina Rister, Gerlinde Rettenmeier. Sie wurden für 20 Jahre fördernde Mitgliedschaft geehrt.