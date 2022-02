Flüchtlinge beim Entladen auf Lkw entdeckt

Fünf blinde Passagiere hat ein Lagerist beim Entladen eines Lkw auf einem Firmengelände in der Amperestraße entdeckt. Er meldete das am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr. Die jungen Männer waren im Laderaum eines Sattelaufliegers versteckt. Sie hatten vermutlich bereits im Ausland die Plombe des Aufliegers geöffnet und waren so auf die Ladefläche gelangt. Hier reisten sie illegal nach Deutschland ein. Bei den Männern auf der Ladefläche handelt es sich offensichtlich um Flüchtlinge aus Afghanistan. Die drei Erwachsenen und zwei Jugendlichen wurden in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht.