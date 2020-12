Firma Rettenmeier spendet 2500 Euro an die Konrad-Biesalski-Schule

Der Stuckateurbetrieb Rettenmeier GmbH & Co.KG in Ellwangen-Engelhardsweiler verzichtet erneut auf Weihnachtspost und Präsente für Kunden und Geschäftspartner. Richard Rettenmeier hat stattdessen die Konrad-Biesalski-Schule in Wört besucht, um einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an den Geschäftsführer des Schulträgers Ron Geyer zu überreichen. „Wir kennen und schätzen Ihre wertvolle Arbeit sehr und wollen diese mit unserer Spende unterstützen und dabei gezielt den Kindern, die hier mit hohem Engagement und Wertschätzung betreut werden, helfen“, sagte Rettenmeier. Die Spende geht an den Förderverein der Konrad-Biesalski-Schule. Foto: privat