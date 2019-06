Felix Reuter widmet sich der „verflixten Klassik“

Am kommenden Montag, 1. Juli, um 19.30 Uhr ist beim Landestheater Dinkelsbühl auf der überdachten Freilichtbühne am Wehrgang der Showpianist Felix Reuter mit seinem Programm „Die verflixte Klassik“ zu Gast. Ab Montag, 1. Juli, präsentiert das Landestheater wieder seine Montagsreihe am Wehrgang. Für die seit Jahren wachsende Reihe nutzt das Landestheater einige seiner spielfreien Montage der Sommerfestspiele, um seinem Publikum Kabarettvorstellungen zu bieten.

Den Auftakt macht in diesem Jahr der Show-Pianist Felix Reuter mit seinem musikkabarettistischen Abend „Die verflixte Klassik“. Mit seiner unverwechselbaren Mimik und seinem atemberaubenden Klavierspiel begeistert der Pianist und Musikkomödiant Felix Reuter in seinem Konzert sein Publikum. Reuter zeigt sich in „Die verflixte Klassik“ in der Königsklasse seines Faches: der Improvisation. In der Show erleben Zuschauer, wie die bekanntesten Konzerte der klassischen Musik mit allerlei Humor und Entertainment neu entstehen.

Reuter verrät zum Beispiel, wie er zum Klavierspielen kam. Wie er an der ernsten, großen klassischen Musik verzweifelte. Und wie er schließlich den Weg fand, jene Musik neu zu interpretieren. „Mozart war ein Rock’n’Roller, Beethoven eher ein Pop-Musiker, und Bach zeigte schon damals seine musikalische Verwandtschaft zum Jazz“, so Felix Reuter.

So präsentiert Reuter manches bisher unentdeckte Detail in damaligen wie auch modernen Kompositionen. Endlich wird einem klar, was Ravels „Boléro“ und das Musical „Cats“ von A. L. Webber gemeinsam haben. Ein Aha-Effekt stellt sich auch bei den aufgedeckten Parallelen zwischen Beethovens „Elise“ und Gershwins berühmtem Jazzstandard „Summertime“ ein. Und ganz nebenbei erfährt man als Zuschauer sogar, wie man spektakuläre Musik im Handumdrehen selbst erlernen kann.

Dinkelsbühls Intendant Peter Cahn ist stolz auf die Montagsreihe auf der Freilichtbühne, denn „vor einigen Jahren haben wir mit zwei Kabarettisten angefangen. Inzwischen präsentieren wir unserem Publikum fünf hochkarätig besetzte Abende mit Kabarett und – wie bei Felix Reuter – auch mit Musik.“ Laut Cahn sind drei der fünf Abende ausverkauft. „Es gibt nur noch Karten für Felix Reuter und für den Auftritt unseres Schauspielgasts und Lokalhelden Jochen Schaible am 29. Juli.“

Schwierigkeiten, Kabarettgrößen nach Dinkelsbühl zu locken, kennt Peter Cahn nicht. „Im Gegenteil, wir haben bereits jetzt Anfragen namhafter Kabarettisten fü die Sommerfestspiele 2020.“