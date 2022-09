Fahrradschlösser statt Griffe: 19-Jährige stiehlt 48 Getränke-Dosen

Eine 19-Jährige hat am Freitagnachmittag in Dinkelsbühl in einem Discounter Lebensmittel und 48 Dosen eines Energy-Drinks gestohlen. Durch die große Tasche fiel die junge Frau allerdings dem Personal auf, als sie ohne zu bezahlen aus dem Supermarkt verschwinden wollte.

Damit die Tasche das Gewicht überhaupt tragen konnte, hat die 19-Jährige laut Polizeibericht die Griffe durch Fahrradschlösser ersetzt. Der Wert der entwendeten Ware betrage rund 130 Euro. Die Frau erwartet nun eine Anzeige.