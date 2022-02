Fahndungserfolg nach Überfall auf Tankstelle – Polizei nimmt 24-Jährigen in Aalen fest

Fahndungserfolg für die Polizeipräsidien Mittelfranken und Aalen. Die Dienststellen hatten nach einem Überfall auf eine Tankstelle Mitte Februar in Dinkelsbühl öffentlich nach dem Täter gefahndet. Mittlerweile wurde ein Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen.

Das berichtet das Präsidium Aalen am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Demnach haben sich zwei Zeugen unabhängig voneinander beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken gemeldet. Beide hatten einen 24-Jährigen auf dem Fahndungsfoto erkannt.

Die Kriminalpolizei aus Ansbach nahm den Mann daraufhin an seinem Arbeitsplatz in Aalen fest. Er soll die Tat bereits gestanden haben. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Ansbach hat am Dienstag Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.