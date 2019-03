Ein Narrenbaum für den guten Zweck

Die Wörter Faschingsgruppen haben ihren Narrenbaum aufgestellt. Der 13 Meter hohe und geschmückte Baum wurde von der Stadt Dinkelsbühl gespendet. Am kommenden Faschingsdienstag wird er gefällt.

Aus Sicherheitsgründen wird der Narrenbaum bereits seit einigen Jahren mithilfe eines großen Krans aufgestellt. Während gespannte Augen darauf warteten, bis der Haken am Baum befestigt war, spielten die „Wörter Rotachgugga“.

Andreas Fuchs, Maskenmeister der „Bösa Böck“, legte höchstpersönlich Hand an und kümmerte sich darum, dass der Baum gerade, aber auch fest stand. Jedoch konnte auch er nicht verhindern, dass sich der Lasthaken am Baum nicht lösen ließ. Doch auch dieses Problem konnten die Narren kurzerhand mit einer Leiter in den Griff bekommen.

Der Erlös wird gespendet

Ist die fünfte Jahreszeit vorüber und der Baum gefällt, werden ein Meter lange Stücke für einen guten Zweck versteigert. Was bei der Narrenbaumversteigerung zusammen kommt, soll an verschiedene gemeinnützige Empfänger gehen. Profitieren sollen davon die Konrad-Biesalski-Schule, die Wörter Demenzgruppe und die Intensivpflege.