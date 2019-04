Ein Jubiläumskonzert der Sonderklasse

Der älteste Verein Wörts, die Concordia, hat am Samstag 90. Jubiläum gefeiert. Und das fulminant. Gemeinsam mit sechs Gastchören wurde zum runden Jubiläum in der Gemeindehalle ein Konzert der Extraklasse geboten.

Eröffnet wurde der Abend vom Vorsitzenden der Concordia, Werner Kaunert, der in der Gemeindehalle ein großes Publikum begrüßen konnte, darunter auch die beiden früheren Dirigenten der Concordia, Winfried Kucher und Bernd Weber. Vorstandsmitglied Martin Deeg ging danach auf die Vereinsgeschichte ein und erinnerte an die wichtigsten Ereignisse seit Gründung des Vereins am 27. Januar 1929, wie zum Beispiel die Fahnenweihe 1954, bei der einst der Liederkranz Ellenberg die Patenschaft übernommen hatte.

Danach wurde es musikalisch. Das erste grandios vorgetragene Geburtstagsständchen des Abends boten mit Montis „Csárdás“ die Wörter Allround- und Vollblutmusikerin Birgit Lingel am Klavier und der Crailsheimer Violinist John Wittmann. Ein Auftritt, der mit einem Riesenbeifall belohnt wurde.

Danach übernahm die Concordia unter der Leitung von Stefan Schröder das Zepter und eröffnete mit „You raise me up“ – unterstützt von John Wittmann und Birgit Lingel– das eigene Programm. Es folgten mitreißende Titel wie „Mama Loo“ von den Les Humphries-Singers, ehe die ersten offiziellen Glückwünsche folgten. Günter Hopfensitz, der stellvertretender Vorsitzende des Eugen-Jaekle-Chorverbandes und zugleich Mitglied des Patenvereins Liederkranz Ellenberg, gratulierte zum Jubiläum und befand, dass die Concordia Wört den Übergang – weg vom einst reinen Männerchor hin zum gemischten Chor – glänzend gemeistert habe.

Der Liederkranz Ellenberg, verstärkt durch den Concordia-Vorsitzenden Werner Kaunert, übermittelte danach gesanglich seine Glückwünsche. Der von Johannes Bolsinger dirigierte Chor überzeugte mit unvergesslichen alten UfA-Fimmelodien wie „Ein Freund, ein guter Freund“ oder „Das gibt’s nur einmal“, um zum Finale den Titel „Top of the world“ anzustimmen. Rolf Knebel, Vorsitzender des Liederkranzes Ellenberg, überreichte danach noch als Geschenk eine Tafel, die an dieses Jubiläum erinnern soll.

Andrea May, Vorsitzende des Wörter Frauenchors „Viertel vor acht“, dankte der Concordia Wört für die jahrelange gute Zusammenarbeit und die Freundschaft der beiden Wörter Chöre. Sie überreichte sowohl einen Geburtstagskuchen als auch etwas für den Gaumen nach der Singstunde. Im Angebot hatten die von Birgit Lingel geleiteten Sängerinnen anschließend eine Auswahl an schottischen, irischen und englischen Folksongs, wie etwa das bekannte „Scarborough Fair“.

Umjubelte Auftritte

Auch die neuen „Neuen Töne“ der Sangesfreunde Neunheim mischten an dem Abend munter mit und boten unter der Leitung von Christine Sieg, die am Klavier begleitete, moderne Stücke wie das mitreißende „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Ebenso der befreundete Männergesangverein „Eintracht“ Geislingen, der unter der Leitung von Nina Habersaat einen starken Auftritt hinlegte und bei der Darbietung seiner Titel, darunter der Rio-Reiser-Klassiker „König von Deutschland“, auch noch jede Menge Humor bewies. Was beim Publikum bestens ankam. Einen großartigen Auftritt boten danach die zehn Mädels von „Young Voices“ vom Sängerbund Eintracht Adelmannsfelden, die unter der Leitung von Verbandschorleiter Peter Waldenmaier mit „Skyfall“ begannen und danach mit ihren fantastisch vorgetragenen Liedern „Hakuna Matata“ und „Bellas Final“ die Zuhörer förmlich von den Stühlen rissen. Auch die flotte Zugabe, der „Ketchup Song“, kam bei den Wörtern an –es gab einen Riesenbeifall.

Dahinter stand der nächste Gastchor nicht zurück: Auch die Jelly Beans aus Rotenbach, dirigiert von Daniela Hoffmann und instrumental begleitet von Michael Hoffmann (Klavier) und Claudia Lang (Cajon), zeigten sich perfekt vorbereitet. Vielbejubelt war vor allem der fantastisch vorgetragene EAV-Hit „Ba-Ba-Banküberfall“.

Zum furiosen Finale folgte ein gemeinsamer Auftritt der beiden jungen Chöre aus Adelmannsfelden und aus Rotenbach mit den Jubilaren der Concordia Wört. Stimmgewaltig erklang das vom Publikum stürmisch beklatschte Spiritual „Rock my Soul“, ehe Werner Kaunert abschließend allen dankte, die zu diesem großartigen Jubiläumskonzert beigetragen hatten.