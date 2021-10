Dinkelsbühl schafft barrierefreien Wohnraum für über 150 Menschen

30 Millionen Investition, 95 Wohnungen, 6500 Qudratmeter Grundstücksfläche, fast 100 Tief-garagenstellplätze und sechs Gebäude: Das sind die wichtigsten Zahlen zum geplanten sozial geförderten Wohnungsbaus im neuen Baugebiet Gaisfeld IV. Zusammen mit der Firma BayernHeim schafft die Stadt Dinkelsbühl bezahlbaren Wohnraum für ein-kommensschwächere Haushalte. Die Fertigstellung der Wohnungen ist bis 2025 geplant.

Die Stadt Dinkelsbühl entwickelt am südwestlichen Rand, in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt, das neue Baugebiet „Gaisfeld IV“. Neben Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern ist die Errichtung von zwei Kindergärten, einem Lebensmittelmarkt und sogenannten nicht-störenden Dienstleistungsbetrieben geplant. Eines der Baufelder hat die Stadt der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim angeboten. Insgesamt sollen 95 barrierefreie 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen, davon 85 geförderte und zehn frei finanzierte mit einer Wohnfläche von insgesamt 6150 Qudratmetern entstehen.

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer betonte bei der Vorstellung der Pläne die Wichtigkeit des Projekts für Din-kelsbühl: „Wohnraum, und insbesondere auch für einkommensschwächere Familien erschwinglicher, ist die Basis für Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Dafür, dass der Freistaat Bayern mit seinem Tochterunternehmen Bayern-Heim sich diesem für die Stadt Dinkelsbühl so wichtigem Anliegen annimmt, gebührt ihm und vor allem auch Bauministerin Schreyer großer Dank. Der Bau der 95 Wohneinheiten in Dinkelsbühl ist im Bereich des sozial geförderten Wohnungsbaus eines der größten Projekte im ländlichen Raum von Mittelfranken.“

Die Gebäude, die zum Baugebiet Gaisfeld III angrenzen, werden zwei- und dreigschossig sein. Zur Wörter Straße hin und zum neuen Mischgebiet hin werden sie sogar viergeschossig. Zwischen den Z- beziehungsweise L-förmigen Gebäuden entstehen große Grünbereiche. Die Baukörper werden zudem mit einem begrünten Flachdach und einer Fassadenbegrünung ausgestattet.

Eine optisch verträgliche Lösung wurde bezüglich des Lärmschutzes entwickelt. Anstatt einer großen Wand wird über die Anordnung der Gebäude der Lärmschutz gewährt. Lediglich die wenigen Meter zwischen den Gebäuden wird eine transparente Wand entstehen.

„Für Dinkelsbühl ist das Engagement der BayernHeim ein großartige Sache. In der Ver-gangenheit wurde die dringende Notwendigkeit öffentlich geförderten Wohnraums auch von den politischen Gremien immer wieder bestätigt. Umso mehr freuen wir uns, dass sich die BayernHeim mit einer Investition von nahezu 30 Mio. Euro für das „Mittelzentrum Din-kelsbühl" entschieden hat. Wir Dinkelsbühler freuen uns alle auf einen zeitnahen Baube-ginn und natürlich eine baldige Bezugsfertigkeit der Wohnungen. Eine Vielzahl von Anfragen sind bei der Stadt für dieses Projekt bereits eingegangen", bestätigte Stadtkämmerer Walter Wegert die große Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen.

Auch Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer befürwortet das Projekt: „Mit unserer BayernHeim unterstützen wir die Stadt dabei, für ein ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu sorgen. Die 95 Wohnungen werden dauerhaft für Haushalte mit niedrigerem Einkommen zur Verfügung stehen.“