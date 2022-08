„Dinkelsbühl leuchtet“ wieder

Stimmungsvolles Schlendern durch die „schönste Altstadt Deutschlands“ ist am Samstag, 27. August, möglich, denn das besondere Flair der nächtlich illuminierten Altstadt kann bei „Dinkelsbühl leuchtet“ genossen werden. Nach zweijähriger Pause lädt das Citymarketing mit der Stadt Dinkelsbühl und den beteiligten Geschäften zur 14. Auflage des Events ein.

Die Wettervorhersage für einen ausgedehnten Einkaufsbummel für den kommenden Samstag – viele Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet – verheißen einen herrlichen Sommertag mit Temperaturen um 26 Grad. Tagsüber kann die Stadt in allen Facetten genossen werden und abends kann der Tag mit Freunden bei Musik, Show und leckerem Essen in historischem Ambiente ausklingen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Bei „Dinkelsbühl leuchtet“ wurde ein Programm zusammengestellt, das sich vom Marktplatz am Münster St. Georg über Ledermarkt, Segringer Straße und Weinmarkt erstreckt. Die Gewerbetreibenden und die Stadt haben in Koordination mit Antje Krumbholz vom Citymarketing einen Unterhaltungs- und Vergnügungsabend mit Genussmeile organisiert. An mehreren Standorten wird Musik der unterschiedlichsten Stilrichtungen, Kulinarisches und Kulturelles angeboten. Biergarten-, Restaurant- und Terrassenbetrieb ist bereits ab der Mittagszeit. Fünf Bühnen- und Partyzonen laden in der Dinkelsbühler Altstadt ein.

Musikalisch wird auf der Bühne am Münster St. Georg ab 18.30 Uhr Live-Musik gespielt und die Sportfreunde Dinkelsbühl laden in ihre Cocktailbar ein. Zuerst stimmen Melly & Clyde & Herb das Publikum ein, bevor ab 21.30 Uhr Exceeded anheizt. Musikalisch eröffnet wird die Partyzone der Gastronomen am Weinmarkt um 17 Uhr mit einem Diskjockey, angeboten werden hier fein Gegrilltes, Kartoffelchips und Zuckerbäckerei. Die Brillen Schmidt Area befindet sich am Altrathausplatz. Fetzige Klänge von Fred & the Roaches erklingen ab 18.30 Uhr und danach spielen die Old City Boys. Im Bereich Altrathausplatz ist auch ab mittags das Kinderkarussell aufgebaut. Auf der Bühne in der Segringer Straße bei der Metzgerei „Drei Mohren“ spielt ab 16 Uhr Die Rentnerband und ab 20 Uhr Joe Consentino mit Zero 3. Unweit davon im Bereich am „Schweinemarkt“ erfreut das Wassertrüdinger Figurentheater von 17 Uhr bis 19 Uhr die Kleinsten mit fröhlichen Kasperlgeschichten.