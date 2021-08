Diebe lassen im Drogeriemarkt 33 Computerspiele mitgehen

(ij) - Unbekannte haben in einem Drogeriemarkt in der Wassertrüdinger Straße Computerspiele im Wert von über 1800 Euro gestohlen.

Mitarbeiter entdeckten am Mittwochvormittag, dass ein ganzes Regal mit Computerspielen leergeräumt worden war. Die Tat muss sich demnach bereits am Dienstag im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 20Uhr ereignet haben. Die Spiele befanden sich allesamt in einer Kunststoffhülle und waren einzeln verpackt. Sie waren mit einer elektronischen Diebstahlsicherung versehen, die von dem oder den Tätern offensichtlich umgangen wurde, so dass das Alarmsystem am Ausgang nicht anschlug. Die Polizei Dinkelsbühl ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, die zur relevanten Zeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich zu melden.