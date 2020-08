Die KBS wirbt für das Freiwillige Soziale Jahr

Die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) wirbt seit Kurzem auf großer Fläche für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst in der Gemeinde Wört. Eine 1,90 mal 3,90 Meter große Werbetafel weist am Ortseingang der Gemeinde auf die Möglichkeit des Freiwilligendienstes hin.

Freiwilliges Engagement sei „eine Bereicherung für alle Beteiligten“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der KBS. Außerdem biete ein freiwilliges soziales Jahrjungen Menschen Perspektiven und Zeit, sich über den Beruf klar zu werden. Das gelte gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

Wer an der -Schule anheuert, kann vielfältig eingesetzt werden. Das Angebot der KBS reicht von der Frühförderung über inklusive Kindertagesstätten mit Schulkindergärten, mehreren Wohngemeinschaften, die pädagogisch begleitet werden bis hin zum Schulbetrieb mit Internat. Im vergangenen Schuljahr waren 42 junge Erwachsene als Freiwillige in den verschiedenen Einrichtungsteilen im Einsatz. Im Schulalltag unterstützen die Freiwilligen etwa Lehrkräfte während des Unterrichts und in den Pausen bei der Betreuung der Schüler. Seit diesem Schuljahr gibt es zudem die Möglichkeit, das FSJ in einer Wohngemeinschaft in Aalen zu machen und dabei Menschen mit Behinderung zu helfen, ihren Alltag möglichst selbstständig zu bewältigen.

Wie die KBS mitteilt, seien für das nächste Schuljahr noch einige FSJ-Plätze frei.Aktuell sucht die Einrichtung nach Freiwilligen direkt in Wört und im Raum Aalen. Ansprechpartnerin ist die Freiwilligenkoordinatorin Julia Seubert, E-Mail: julia.seubert@reha-suedwest.de.