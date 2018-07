Die Kasse von Wört ist gut gefüllt

Sehr zufrieden hat der Wörter Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Feststellung der Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis genommen und dieser einstimmig zugestimmt. Bürgermeister Thomas Saur und Kämmerer Alois Deeg wiesen bei der Vorstellung des Zahlenwerks darauf hin, dass das Jahr 2017 in finanzieller Hinsicht das zweitbeste Jahr in der Geschichte von Wört war.

Der Gesamthaushalt stieg auf rund 11,6 Millionen Euro gegenüber der Planung von ca. 7,4 Millionen Euro. Der Hauptgrund dafür war die 2017 munter sprudelnde Gewerbesteuer, die – abzüglich der Gewerbesteuerumlage – mit rund 4,1 Millionen Euro netto zu Buche schlug. Damit blieb die Gemeinde nicht nur wie seit 2004 schuldenfrei, es konnten darüber hinaus trotz Investitionen in Hoch- und Tiefbau von rund 900 000 Euro noch 2, 15 Millionen Euro den Rücklagen zugeführt werden. Für das Jahr 2018 rechnet die Gemeinde – vorsichtig zwar – auch mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer von rund drei Millionen Euro, allerdings muss man aufgrund des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2016 mit einer entsprechend höheren Umlage 2018 kalkulieren.

Wasserpreis wird gesenkt

Eine gute Nachricht hatten Bürgermeister Thomas Saur und Kämmerer Deeg. Der Wasserpreis sinkt rückwirkend zum April 2018 von 2,10 Euro pro Kubikmeter auf 1,90 Euro pro Kubikmeter. Möglich wurde dies durch einen von Bürgermeister Saur ausgehandelten höheren Nachteilsausgleich durch den Wasserzweckverband. Mit diesem Rabatt werden die Nachteile und der Mehraufwand ausgeglichen, der den Bürgern und der Gemeinde entsteht, weil Wört komplett im Wasserschutzgebiet liegt.

Breitbandausbau läuft planmäßig

Andreas Mundus stellte die aktuellen Zahlen zum Breitbandausbau vor. Die vom Ingenieur Büro GEO-Data geführten Gespräche mit den Hausbesitzern laufen planmäßig. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Auftrag zum Betrieb des Netzes im Dezember diesen Jahres vergeben werden kann. Mit einer Inbetriebnahme ist dann Mitte 2019 zu rechnen.

Ausschreibung von Tiefbauarbeiten aufgehoben

Der Gemeinderat stimmte zu, die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten zum Be- und Entlastungsverhalten, zur Beckenbewirtschaftung und Fernwirktechnik aufzuheben, da nur zwei überteuerte Angebote eingegangen sind. Die Arbeiten sollen nun zusammen mit der Erschließung des Baugebiets „Mühlbuck“ am Jahresende neu ausgeschrieben werden.

Manfred Koch als Schöffe vorgeschlagen

Die Gemeinde schlägt Manfred Koch aus Schönbronn als Kandidat für die turnusmäßige Wahl der Schöffen am Landgericht für die Jahre 2019 bis 2023 vor.

Neubau eines Geflügelstalls beim Grobenhof

Der Gemeinderat erteilte das kommunale Einverständnis für den Neubau eines Geflügelstalls mit Platz für 1000 Tiere beim Grobenhof. Die Bauherren wollen dort keine Massentierhaltung betreiben, sondern seltene Geflügelrassen züchten und vor allem die Eier vermarkten. Für die immissionsrechtliche Beurteilung des Vorhabens sind die Fachbehörden beim Landratsamt zuständig.

Ortsdurchfahrt Ellenberg wird gesperrt

Bürgermeister Saur teilte mit, dass die Ortsdurchfahrt Ellenberg von August bis Oktober wegen Bauarbeiten gesperrt wird. Die überörtliche Umleitung, gegebenenfalls auch von der A 7, wird auch über Wört führen.