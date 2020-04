Die Gemeinde erhält vom Bund 650 000 Euro.

Die Gemeinde Wört erhält 650 000 Euro Fördermittel für den Breitbandausbau. Darüber haben die beiden Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier (SPD) und Roderich Kiesewetter (CDU) informiert.

Auch in Zeiten von Corona gehe damit der wichtige Ausbau des schnellen Internets im Ostalbkreis weiter voran, freuen sich die beiden Abgeordneten. „Mit der 50-Prozent-Förderung der Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro hat die Wört die richtige Entscheidung getroffen auf das Bundesprogramm zu setzen und die Mittel abzurufen“, wird Roderich Kiesewetter in der Mitteilung zitiert.

Das Geld aus dem Förderprogramm stellt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Verfügung. Bei dem Projekt investiert die Gemeinde antragsgemäß in die Erschließung von unterversorgten Adressen in der Kommune.