Um das Selbsthilfeangebot bekannter zu machen, wird die SHG ILCO Wört am 9. September ihr 20-jähriges Bestehen im Gasthaus Lamm in Wildenstein groß feiern. Die Veranstaltung ist keine geschlossene Veranstaltung. Jeder, der die Gruppe kennenlernen will und Hilfe sucht, ist an diesem Tag herzlich willkommen. Wer sich vorab informieren will, kann sich mit Manfred Koch in Verbindung setzen, Telefon 07962 / 2539 oder E-Mail: m.koch@gmx.de.