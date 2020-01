Concordia Wört spendet für soziale Projekte in Nepal

Beim ersten Vortrag der Bildungsagentur Wört im neuen Jahr hat Martin Deeg das Land Nepal vorgestellt. Petra Pachner, Vorsitzende des Vereins „Zukunft für Nepal - Ostwürttemberg“ und Herwig Jantschik, Mitglied des Vorstandes, erläuterten im Anschluss soziale Projekte in der Nähe der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Zum Schluss überreichte Claus Bolzinger, stellvertretender Vorsitzender der Concordia Wört, einen Scheck in Höhe von 4200 Euro an die Verantwortlichen des Vereins „Zukunft für Nepal“, worunter sich auch Spenden der Abteilung NTD der Firma Voith Turbo in Crailsheim befinden.