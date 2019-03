Concordia Wört feiert 90 Jahre mit einem Jubiläumskonzert

Die Concordia Wört kann am Samstag, 6. April, im Rahmen ihres Jubiläumskonzertes auf eine stolze, 90-jährige Vereinsgeschichte seit ihrer Gründung am 27. Januar 1929 zurückblicken. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turnhalle Wört, der Eintritt ist frei.

Aus dem Gründungsprotokoll von 1929 geht folgendes hervor: „Fünfzig anwesende, sangesfreudige Männer beschlossen einstimmig die Gründung des Gesangvereins.“ Rund 86 Jahre später hatte der klassische Männerchor der Concordia Wört am 4. Januar 2015 altersbedingt seinen letzten öffentlichen Auftritt. Doch bereits am 15. November 2012 war neben dem Männergesangverein ein zweiter, gemischter Chor mit zehn Frauen und 14 Männern ins Leben gerufen worden. Er setzt nun mit neuen Liedern aus dem Bereich Pop, Schlager und dem volkstümlichen Genre die jahrzehntelange Tradition fort und hat dank seiner engagierten Auftritte neue Freunde gewonnen.

Die Gründung des Gesangvereins Concordia (Eintracht) Wört fiel 1929 in eine Zeit, in der große Not herrschte. Aber schon im ersten Jahr wagte der neu gegründete Verein den Schritt über die eigenen Mauern hinweg und nahm an der Fahnenweihe des benachbarten Liederkranzes Ellenberg teil. 1930 beteiligte sich die Concordia am Gausängerfest in Ellwangen und erhielt „einen Thaler und ein Fahnenband“. Über den Zeitraum von 1933 bis Kriegsende 1945 gibt es kaum Protokolle, aber bereits in den 50er Jahren kam neues Leben in den Verein, und die Sänger fingen an, Theater zu spielen. Die vor dem Krieg mit dem Liederkranz Ellenberg geschlossene Freundschaft sollte sich für die Wörter Concordia schon bald auszahlen, denn bei der eigenen Fahnenweihe der Concordia Wört 1954 – die Aufschrift auf der Fahne lautet: „Rein im Sang, treu im Wort, fest in Eintracht immerfort“ - übernahm der Liederkranz Ellenberg die Patenschaft. Er wird auch jetzt beim Festkonzert gleich nach dem Gastgeber mit seinem Männerchor die musikalische Szene bereichern.

Ein fester Bestandteil und ein Markenzeichen der Concordia war und ist deren Theatergruppe, die 1974 gegründet wurde und bis heute, meist mit lokalem Bezug, immer um die Jahreswende mit ihren engagierten Laienspielern die Gäste erfreut. 13 Vorstände hatte der Verein in den vergangenen 90 Jahren und elf Dirigenten sowie sieben Jahre lang eine Chorleiterin. Werner Kaunert übernahm 2016 die Vereinsführung und mit ihm Stefan Schröder die Chorleitung. Martin Deeg wird beim Jubiläumskonzert nach der Begrüßung durch Werner Kaunert die Chronik des Vereins vorstellen. Nach dem Liederkranz Ellenberg folgt der Auftritt des Wörter Frauenchors „Viertel vor acht“ mit einer interessanten Mischung an neuem Liedgut, ehe der gemischte Chor „Neue Töne“ der Sangesfreunde Neunheim seine Hits vortragen wird.

Der Männergesangverein „Eintracht“ Geislingen freut sich nach dem letztjährigen tollen Auftritt der Concordia Wört in Geislingen auf seinen Gegenbesuch bei Freunden. Für den Chor „Young Voices“ Sängerbund Eintracht Adelmannsfelden ist es eine Premiere in Wört. Auch der gemischte Chor Jelly Beans Rotenbach freut sich auf seinen Auftritt in Wört und wird zusammen mit dem Gastgeber mit einem schwungvollen Rock das Jubiläumskonzert abschließen.